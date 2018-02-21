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المنامة- الرسالة نت

قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بسجن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بانتقاد الحكومة على حسابه في تويتر.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة الكبرى الجنائية دانت رجب بـ"إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية"، في إشارة الى السعودية.

وبحسب الادعاء نشر رجب وأعاد نشر عدد من التغريدات من خلال حسابه الخاص على تويتر، "تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم".

كما نشر -فقا للتهم التي وجهت إليه- تغريدات تضمنت "بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف" العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية.

واعتمد الادعاء في اتهاماته أيضا على مقابلة في يناير/كانون الثاني 2015، قال فيها إن البحرين تحتجز سجناء سياسيين تعرضوا للتعذيب.

وفي وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن خيبة أملها من قرار محكمة بحرينية رفض منح الكفالة للناشط الحقوقي نبيل رجب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن واشنطن لديها مخاوف جدية بشأن القضية.

يذكر أنه كان لنبيل رجب دور بارز في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011، وقد اعتقل منذ ذلك الوقت مرات عدة.