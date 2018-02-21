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واشنطن - الرسالة نت

قال البيت الأبيض إن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولكن تدخلها كان بلا تواطؤ ودون أن يؤثر في نتيجة الانتخابات، وقالت شبكة سي أن أن الأميركية إن المحقق الخاص روبرت مولر وسع إطار تحقيقاته في التدخل الروسي المحتمل لتشمل نشاطات واتصالات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.

وذكرت الشبكة الأميركية أن المحققين الذين يعملون تحت إمرة المحقق الخاص روبرت مولر بدؤوا في الأشهر الماضية طرح أسئلة بشأن اتصالات أجراها كوشنر مع مستثمرين صينيين وقطريين للحصول على أموال لتمويل مبنى يملكه في نيويورك.

وأفادت الشبكة الأميركية بأن لقاء كوشنر مع مستثمرين أجانب قد يُعد تضاربا في المصالح بين منصبه مستشارا للرئيس وأعماله الخاصة.

كوشنر ينفي

وقد نفى صهر الرئيس الأميركي أنه تصرف بشكل غير لائق في الفترة الانتقالية في رده على تقرير من شبكة سي أن أن بأن المحقق مولر وسع إطار تحقيقاته في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لتشمل نشاطات واتصالات كوشنر سعى عن طريقها إلى تأمين أموال لأحد المباني التي يملكها بنيويورك.

ورد محامي كوشنر على تقرير من شبكة سي أن أن بخصوص المحقق الخاص تحقيقاته لتطال اتصالات كوشنر في الفترة الانتقالية، وقال المحامي إنه من خلال تعاون كوشنر مع جميع التحقيقات لم يطرح أي سؤال، ولم يطلب منه توفير وثيقة واحدة عن تعاملاته التجارية.

وكانت أجهزة المخابرات الأميركية قالت العام الماضي إن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية بهدف ترجيح كفة ترمب على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

محام روسي

وفي سياق متصل، اتهم المحقق الخاص المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي المحتمل أمس محاميا مقربا من روسيا يدعى "أليكس فان دير زوان" بالإدلاء ببيانات مضللة، كما اتهمه بالكذب على المحققين بشأن اتصالاته مع مساعد ترمب السابق ريك غيتس نائب مدير حملته الانتخابية السابق.

ولم تتضمن لائحة الاتهام ضد المحامي الروسي رسائل البريد إلكتروني التي طلبها منه مكتب مولر بشأن أعمال نفذتها شركته القانونية في العام 2012 تتعلق بأوكرانيا.

ويواجه ريك غيتس وبول مانفورت المدير السابق لحملة ترمب اتهامات جنائية تشمل التآمر على غسل أموال وعدم تسجيل اسميهما كوكيلين أجنبيين فيما يتعلق بأعمال سياسية لصالح حزب أوكراني موال لروسيا، وقال غيتس ومانفورت إنهما غير مذنبين.