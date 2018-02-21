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الرسالة نت - وكالات

حذّر أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، منافسه ريال مدريد الإسباني، قبل لقاء الإياب بين الفريقين يوم 6 مارس المقبل على ملعب "حديقة الأمراء"، بعد الخسارة (1-3) في "سانتياغو برنابيو", بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري في رسالة نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أثبتنا أننا أقوياء في معظم المباريات هذا الموسم، خاصة في ملعبنا حديقة الأمراء، نكون أكثر قوة، الذي حققنا به 17 انتصارا".

وأضاف: "مارسيليا وريال مدريد يعلمان أن عليهما القدوم إلى باريس، لكن لا يعرفون ماذا ينتظرهم؟، سنبذل أقصى جهد لدينا، وسنكتب في أيام 25 و28 هذا الشهر، والسادس من الشهر المقبل، سطرا جديدا في تاريخ باريس سان جيرمان".

وتابع: "لن نفكر في الماضي أو المستقبل، بل التركيز في مباراتي الكلاسيكو أمام مارسيليا، وكذلك مواجهة ريال مدريد، والقتال وسط جماهيرنا حتى النهاية".