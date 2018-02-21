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الرسالة نت - وكالات

أكد النجم الإنجليزي فرانك لامبارد نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي السابق، أن الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع "البلوز"، هو السبب الرئيسي في تعادل "البلوز" أمام برشلونة (1-1)، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتجري مباراة الإياب بين الفريقين، في 14 مارس المقبل على ملعب "كامب نو"، معقل النادي "الكتالوني".

وقال لامبارد في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" البريطانية: "كريستينسن هو السبب الرئيسي في تعادل تشيلسي المخيب للآمال أمام برشلونة، عندما مرر الكرة بشكل خاطئ، ليخطفها إنييستا وبالتالي أرسلها لميسي، الذي أحرز هدف التعادل".

وأضاف: " في هذه المباريات عليك أن تحافظ على الكرة أطول وقت ممكن، واتخاذ القرار المناسب في الوقت الصحيح، وهذا الذي لم يفعله كريستينسن في كرة الهدف، حيث أعطى هدية للفريق الكتالوني".

وتابع: "عندما تعطي فرصة للاعبين مثل ميسي، فعليك أن تعرف أن الكرة ستكون داخل الشباك، وهو ما حدث بالفعل في كرة الهدف".

واختتم: "تشيلسي كان أحق بالفوز في هذه المباراة، لأنه لعب بشكل جيد طوال أحداث اللقاء، واستطاع أن يستحوذ على الكرة لأطول وقت ممكن، ولولا الحظ، لكان اللقاء انتهى بثلاثة أهداف على أقل تقدير، لكن هذه هي كرة القدم".