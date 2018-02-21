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غزة - الرسالة نت

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد انطلاق النسخة الثالثة من بطولة الكرة الشاطئية هذا الموسم.

وقال محمد العمصي رئيس لجنة المسابقات باتحاد القدم, إن البطولة ستنطلق يوم 28 أبريل المقبل, على ملعب استراحة الشرطة الواقع على شاطئ بحر غزة.

وأضاف العمصي: "ستستمر البطولة على مدار أسبوعين وستنتهي قبل بداية شهر رمضان كآخر بطولات الاتحاد هذا الموسم".

وتابع: "سيتم مراسلة الأندية قبل انطلاق البطولة, لمعرفة عدد المشاركين, على أن يتم بعدها سحب القرعة".

يشار إلى أن الصداقة أحرز لقب النسخة الأولى, بينما توّج شباب خانيونس بالثانية, علما أن المسابقتين جرتا برعاية مؤسسة أمواج الرياضية.