تصغير الخط تكبير الخط

نيودلهي- الرسالة نت

أطلقت شركة آبل تحديثا جديدا لنظام تشغيل الأجهزة الذكية "آي أو إس" يحمل الرقم "11.2.6" للتغلب على مشكلة انهيار آيفون بسبب حروف هندية معينة، والتي ظهرت قبل أيام قليلة.

وتتعلق الثغرة بإرسال حرف من لغة "تيلوغو" الهندية إلى الأجهزة العاملة بنظام "آي أو إس" عن طريق تطبيق التراسل الفوري "آي مسيج" أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسينهار النظام بمجرد استلام الرسالة، وسيعجز المستخدم بعد ذلك عن فتح تطبيق "آي مسيج"، أو حتى تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ماسنجر وواتساب، إذا تلقت رسالة بتلك الحروف.

وتعرف هذه الحروف باسم "القنابل النصية" (text bombs) حيث تؤدي إلى تعطل التطبيق أو تعطل الجهاز والتسبب بإعادة تشغيله في كل مرة يتم فتحه، وفي أسوأ الحالات لا يتم حل المشكلة إلا من خلال إعادة تثبيت نظام التشغيل من متجر التطبيقات دون أن يكون محميا بشكل دائم.

ودائما ما يكون لمجموعات الحروف تأثيرات لا يمكن تصورها على أنظمة تشغيل الحواسيب، وفي هذه الحالة فقد انتشرت الحروف الهندية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وبحسب ما أوضحته مجلة "ماك آند آي" فقد استجابت شركتا فيسبوك وتويتر لهذه التهديدات من خلال تفعيل "مرشح" (فلتر) لهذه الحروف عن طريق قائمة البريد المزعج (Spam).

وإلى جانب التخلص من مشكلة الحروف الهندية يقدم الإصدار الجديد بعض التحسينات الأخرى، ومنها قيام التطبيقات المطورة من الشركات الأخرى بإنشاء اتصال أفضل مع الملحقات الخارجية، ويمكن للمستخدم تنزيل هذا التحديث عن طريق قائمة الإعدادات من خلال بند "عام/تحديث البرامج".

وإلى جانب تحديث نظام "آي أو إس" لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، أطلقت آبل كذلك تحديثا لنظام "ماك أو إس" الخاص بحواسيب الماك لحل مشكلة سلسلة الحروف الحرجة، وهو الإصدار "هاي سييرا 10.13.3"، وكذلك حدثت الشركة نظام تشغيل تلفزيون آبل إلى الإصدار "11.2.6" وحدثت نظام تشغيل ساعتها الذكية "آي ووتش" إلى الإصدار "4.2.3".

المصدر : الألمانية