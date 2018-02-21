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غزة-الرسالة نت

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة اليوم الأربعاء إن شركة اتصالات عربية كبرى استجابت لنداء دعم الوكالة.

وذكر أبو حسنة في تصريحات له، أن مفاوضات تجري مع الشركة العربية – التي يكشف اسمها-بشكل متواصل ومثمر لتقديم دعم مالي لأونروا.

وأوضح أن أونروا تريد أن تشجع الشركات الأخرى على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين والاستجابة لحملتها.

وتمنى على شركات القطاع الخاص الفلسطينية في الداخل والخارج بما فيها شركات الاتصالات أن تتعاون مع أونروا وتستجيب لحملتها العالمية للتبرع التي أطلقتها قبل أسابيع.

وأعلن أبو حسنة أن الكويت تبرعت بمبلغ 900 ألف دولار أمريكي لبرنامج الطوارئ لوكالة أونروا الخاص بالفلسطينيين اللاجئين في سوريا.

وأشار إلى أن الزيارات التي تجريها أونروا إلى مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية تأتي في نطاق الجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المالية غير المسبوقة التي تهدد عمليات الوكالة.

ولفت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للمانحين في منتصف آذار/مارس المقبل في فيينا من أجل بحث التقدم بحل أزمة أونروا في ظل التهديد الحقيقي لبرامج الوكالة المنتظمة وتهديد للبرامج الطارئة.

وكان أطلق المفوض العام لأونروا بيير كرينبول في 22 من الشهر الماضي حملة عالمية من قطاع غزة، لدعم الوكالة بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للمنظمة الدولية بشكل حاد.

وفي حينه قال كريبنول، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدرسة للاجئين في مدينة غزة: "نحن في لحظات حرجة للغاية، ولأجل ذلك نطلق حملة عالمية باسم "الكرامة لا تقدر بثمن" لدعم الوكالة التي تقف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين".