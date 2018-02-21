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المنامة-الرسالة نت

قال وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة إن بلاده ستمضي قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة، وإن الحكومة تستهدف الانتهاء من الترتيبات الخاصة بهذه الضريبة نهاية العام الجاري، في وقت ارتفع فيه التضخم بالبلاد قريبا من 3%.

وأوضح الوزير البحريني أن الحكومة ستعمل مع البرلمان بهذا الشأن، وأشار إلى أنه لا وجود لأي خطط جديدة بشأن خفض دعم الوقود والمواد الغذائية والخدمات.

كانت البحرين قد قررت البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي، لكن الحكومة أجلت التنفيذ بسبب معارضة بعض نواب البرلمان.

وتحتاج البحرين لتنويع مصادر الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، في الوقت الذي تصنف فيه وكالات التصنيف الائتماني الكبرى ديونها السيادية عند "عالية المخاطر" بسبب تدني أسعار الخام.

وتغطي البحرين جزءا من عجز ميزانيتها عبر الاقتراض من الأسواق الدولية، وقال محافظ البنك المركزي أمس الثلاثاء إن الحكومة ستعود إلى أسواق الدين الدولية قريبا لجمع أموال.

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في البحرين على أساس سنوي بنسبة 2.8% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية (حكومية) بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل 130.5 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ127 نقطة في يناير/كانون الثاني 2017.