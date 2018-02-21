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الرسالة نت - وكالات

يسعى ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي خلال "الميركاتو" الصيفي المقبل، خاصة بعد اقتراب رحيل باولو ديبالا عن الفريق، وإصابات غونزالو هيغواين المتكررة.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "اليوفي" يفكر في ضم بالوتيلي "المشاغب"، لأنه يملك خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي، فضلا عن إمكانياته البدنية والفنية الرائعة، بالإضافة إلى ظهوره بمستوى أكثر من رائع هذا الموسم مع نيس الفرنسي.

وأوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت"، أن ميلان أيضا يريد التعاقد مع بالوتيلي في الصيف، وتنوي إدارة النادي استغلال عاطفة اللاعب تجاه الفريق الذي نشأ على عشقه، من أجل إقناعه بالعودة من جديد.

يشار إلى أن بالوتيلي لعب لإنتر ميلان في الفترة بين عامي 2007 و2010، لينتقل منه إلى مانشستر سيتي، قبل أن يعود للدوري الإيطالي من بوابة ميلان في صيف 2013، ورغم انتقاله إلى ليفربول في الموسم التالي، إلا أنه عاد لـ"الروسونيري" في صيف 2015 لمدة موسم واحد، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى نيس في صيف 2016.