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غزة- الرسالة نت

عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن شكرها لجمهورية مصر العربية التي شرعت اليوم الأربعاء بفتح معبر رفح لأربعة ايام متتالية اضافة الى إدخال شاحنات الوقود والبضائع خلال الأيام الماضية.

واعتبر القيادي في الحركة طاهر النونو في بيان أن هذه الخطوات تؤكد حرص مصر على التخفيف عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف النونو أن تلك الخطوات "انعكاس حقيقي للأجواء الإيجابية التي استمع إليها وفد قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في القاهرة من القيادة المصرية".

ويجرى وفد من حماس برئاسة هنية مباحثات في مصر منذ التاسع من الشهر الجاري بشأن تفاقم الازمة الإنسانية في قطاع غزة واتخاذ خطوات مصرية لكسر الحصار الإسرائيلي.