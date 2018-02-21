تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

من المقرر أن ترسو حاملة الطائرات الأمريكية "ايو جيما" في ميناء حيفا في الداخل المحتل غدا الخميس لمدة ثلاثة أيام.

وقال موقع "واللا" العبري إن حاملة الطائرات الأمريكي تعتبر الأقوى في العالم، وتعمل ضمن استعداد قوات البحرية الأمريكية "المارينز" للاستيلاء على المساحات البرية في المواقع النائية أثناء القتال وعلى متنها الكابتن جوزيف اوبراين وهو قائد طائرة هليكوبتر وقائد سرب مضاد للغواصات في الجيش الأمريكي.

وأضاف أنه يوجد على متن الحاملة حوالى 2500 من مشاة البحرية ويبلغ طولها 257 مترا وتحمل حوالي ثلاثون نوعا مختلفا من الطائرات المروحية ونحو ست طائرات حربية مقاتلة مجهزة بأنظمة رادار ودفاع صاروخي.

وأشار إلى أن السفينة شاركت في العديد من العمليات في مختلف المجالات مثل حرب لبنان الثانية في عملية انقاذ الآلاف من المواطنين الأمريكيين من بيروت بعد تعطيل جيش الاحتلال الإسرائيلي مطار المدينة وبالإضافة إلى ذلك شاركت في المساعدة خلال إعصار ماثيو في عام 2016 في المحيط الأطلسي.