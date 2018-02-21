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موسكو- الرسالة نت

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن من الممكن حلّ الأزمة في منطقة عفرين شمال غربي سوريا عبر الحوار المباشر بين أنقرة ودمشق، التي دعاها هي الأخرى للحوار مع الأكراد.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف بعد محادثات بينهما في العاصمة الروسية موسكو، إنه يتعين عدم استخدام المشكلة الكردية لإبقاء الفوضى في المنطقة وتعميقها، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية.

وفي جانب آخر من الأزمة، دعا لافروف -على هامش زيارته العاصمة السلوفينية لوبليانا- سوريا للحوار مع كل المجموعات العرقية والطائفية بما في ذلك الأكراد، نظرا "للوضع المأساوي" نتيجة الصراع الدائر في عفرين.

ودعا لافروف كل الأطراف المعنية لإجراء محادثات مع النظام السوري لتجنب حدوث تصعيد جديد.

واتهم المسؤول الروسي الولايات المتحدة بتشجيع أكراد سوريا في طموحهم للحكم الذاتي، مما أسهم في تعقيد الموقف في المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وترفض تركيا دخول قوات موالية للنظام إلى عفرين لدعم وحدات حماية الشعب الكردية، وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن النظام السوري سيواجه العواقب إذا توصل إلى اتفاق مع الوحدات الكردية لمواجهة العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون" في عفرين.

المصدر : وكالات