تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات الأسبوع الثامن عشر والأخير لدوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الثامن عشر والأخير لدوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", علما أن المباريات ستنطلق الساعة 3 عصرا.

1- العطاء - الأقصى الجمعة 9-3 المدينة الرياضية.

2- جماعي رفح - الاستقلال الأحد 11-3 رفح البلدي.

3- الأمل - العودة الاثنين 12-3 المدينة الرياضية.

4- اتحاد دير البلح - أهلي النصيرات الاثنين 12-3 النصيرات البلدي.