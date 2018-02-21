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رفح- الرسالة نت

أعادت السلطات المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بشكل مفاجئ في كلا الاتجاهين، وحتى إشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول في المعبر لـ"الرسالة نت" إن الجانب المصري أبلغنا بإغلاق المعبر بعد يوم واحد من تشغيله، وحتى إشعار آخر، دون إبداء أسباب ذلك الإغلاق المفاجئ.

وبيّن أنه كان من المفترض إغلاق المعبر مساء السبت المقبل، بعد تشغيله لمدة أربعة أيام وفقا لما أبلغتهم به السلطات المصرية.

وكانت حصيلة عمل اليوم الأول من المعبر بلغت 652 مواطنا من أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى، إضافة إلى عشرات المواطنين ضمن كشوفات التنسيقات المصرية.

وفي المقابل لم يصل إلى غزة أي عالق في الجانب المصري؛ بسبب الإجراءات الأمنية في سيناء.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت معبر رفح في 9 فبراير الجاري بشكل مفاجئ، وقالت إنه جاء لدواعٍ أمنية، وذلك بعد فتحه في كلا الاتجاهين ليومين سابقين بعد إغلاق دام لأشهر بدعوى الأوضاع الأمنية في سيناء.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح استثنائيًا أمس الثلاثاء، لإدخال بعض العالقين في مطار القاهرة وعددهم 160 شخصًا.

وطبقًا لإحصائيات وزارة الداخلية في غزة، فإنّ عدد أيام فتح المعبر في القطاع منذ بداية العام الجاري لم يتجاوز 3 أيام فقط.

وينتظر الآلاف من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الأجنبية فتح المعبر للسفر من القطاع، وعادة لا تكفي المدة التي تحددها مصر لفتح المعبر ومرور كافة العالقين ولسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وكانت حركة حماس قد عبرت عن شكرها لجمهورية مصر العربية التي شرعت اليوم الأربعاء بفتح معبر رفح لأربعة ايام متتالية اضافة الى إدخال شاحنات الوقود والبضائع خلال الأيام الماضية.

واعتبر القيادي في الحركة طاهر النونو في بيان صحفي أن هذه الخطوات تؤكد حرص مصر على التخفيف عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف النونو أن تلك الخطوات "انعكاس حقيقي للأجواء الإيجابية التي استمع إليها وفد قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في القاهرة من القيادة المصرية".

ويجرى وفد من حماس برئاسة هنية مباحثات في مصر منذ التاسع من الشهر الجاري بشأن تفاقم الازمة الإنسانية في قطاع غزة واتخاذ خطوات مصرية لكسر الحصار الإسرائيلي.