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الرسالة نت - وكالات

أكد سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي حاليا، وشتوتغارت الألماني سابقا، أنه لا يستبعد عودته إلى الدوري الألماني "البوندسليغا"، عقب انتهاء عقده مع "البيانكونيري" الموسم المقبل.

وذكر خضيرة في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن الدوري الألماني يظل رائعا, رغم معاناته من بعض المشكلات في الوقت الجاري.

وكانت تقارير صحافية إيطالية قد كشفن مؤخرا عن جلسة جمعت اللاعب وأولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ، لكن النجم الألماني أكد أنها مقابلة تتعلق بأمور بعيدة عن كرة القدم.

ويرى خضيرة أن ما زال أمامه سنوات مع كرة القدم، مشيرا إلى أنه يرغب في خوض تحد جديد, عقب رحيله عن "اليوفي".

وشارك خضيرة في 26 مباراة مع "اليوفي" في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 6 أهداف وصنع 4.