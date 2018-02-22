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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن نادي باريس سان جيرمان غير حريص على ضم الأرجنتيني ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل، كما تردد في فرنسا مؤخرا.

وانضم روخو لليونايتد في صيف عام 2014 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 12 مليون يورو، بعد الظهور المميز له مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2014.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" الإنجليزية, إن باريس سان جيرمان غير مهتم بضم اللاعب، خاصة بعد تعرضه للعديد من الإصابات التي أبعدته عن تشكيلة اليونايتد هذا الموسم.

وأوضحت "إي إس بي إن" أن أوناي إيمري المدير الفني للنادي الباريسي لم يطلب ضم روخو, ولا يضعه ضمن خططه المستقبلية للموسم المقبل.

وذكرت أن "الشياطين الحمر" يسعى من جانبه يسعى لتجديد عقد روخو، الذي ينتهي بختام الموسم الجاري، بسبب قناعة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق بإمكانياته.

يشار إلى أن روخو شارك في 10 مباريات فقط مع اليونايتد بكل المسابقات هذا الموسم، منها 7 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.