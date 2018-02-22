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الرسالة نت -محمود هنية

لم تدم فرحة الشاب المعقد أحمد السيسي (25 عامًا) طويلًا، عند حصوله على كرسي كهربائي يتيح له التوجه إلى مقاعد الدراسة في الكلية الجامعية، حتى انتكست مجددًا بفعل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة لا تتيح له فرصة وإمكانية شحن البطارية.

يضطر السيسي للمكوث ساعات طويلة في الجامعات لأكثر من 4 ساعات بعد الانتهاء من محاضراته، كي يستغل هذه الأوقات في شحن بطاريات الكرسي من كهرباء الجامعة، وبعض الأيام يقضي في الجامعة حتى ساعات متأخرة من المساء، "فأبقى أنا وصاحبي ورياح البرد"، كما يقول.

فصل الشتاء أشدّ الأعداء اللدودين لمحمد، "فهو يضاعف المعاناة، ويجعله يمكث في البرد لساعات طويلة، وتعتم الأجواء مبكرًا، ويصل بيته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، متأخرًا حتى ساعات المغرب".

ساعات طويلة يقضيها "القعيد" مضطرا لتتسنى له القدرة للاستعانة بكرسيه الكهربائي كي يساعده في التنقل من وإلى الجامعة، رغم المعاناة التي يتجرعها في لحظات الانتظار، "فهو مضطر للتأخر طيلة هذه الساعات، وإلا فإنه سيفقد القدرة على السير على هذا الكرسي، وبالتالي لن يتمكن من التوجه للجامعة".

في الليلة التي يتوافق فيها وصل التيار الكهربائي في منزله، تتحول هذه الساعات إلى فرحة كبرى لدى عائلته، فيستطيع من خلالها أن يشحن البطارية البديلة وهي تغنيه عن ساعات الانتظار الطويلة التي يقضيها في الجامعة.

ليست الجامعة هي المحطة الوحيدة للانتظار في طريق محمد، فهو أيضًا ولمرات عديدة يضطر أن يتجه إلى مستشفى الرنتيسي للأطفال أو مستشفى الشفاء، لشحن البطارية مجددًا في حال استهلكها في تنقلات عديدة، فيتجه بصحبة صديقه المقعد "آدم" الذي حفظ هو الآخر طريق المستشفى عن ظهر قلب، كي يشحن بطارية كرسيه.

على بوابة الاستقبال في مستشفى الرنتيسي يستقبلهم رجل الأمن الذي بات صديقًا لهم بعد محاولات من الشجار المتكررة معهم، فجهز مكانًا خاصًا لهم ليتمكنوا من شحن كرسيهم المتحرك.

تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر تسبب في إتلاف عديد من بطاريات كراسيهم، تلك كارثة أخرى تحيل أفراحهم إلى أتراح كما يقول آدم، فسعر البطارية مرتفع وأوضاعهم المادية قاسية، فيضطرون للتوجه إلى جمعية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة كي توفر لهم هذا النوع من البطاريات وغالبًا يحتاج توفيرها إلى وقت.

الحالة أشد مأساوية لدى الشاب عبد الله ضاهر (28 عامًا) الذي بترت قوات الاحتلال قدميه في عدوان 2008، وحصل على كرسي كهربائي بعد عناء طويل، "الكرسي الذي تحوّل لكابوس يقض راحته، بفعل انقطاع التيار الكهربائي من جهة، وصعوبة الحصول على بدائل للأدوات التالفة من الكرسي في حال عطلها".

الشاب "ضاهر" كان برفقة ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء، كلهم يتسابقون على دورهم في شحن البطارية ويضطر هو الآخر للمجيء إلى المستشفى مرتين، من بينها مرة في ساعات متأخرة من المساء، "استرق تلك اللحظات التي يسود فيها المستشفى الهدوء لأشحن بطارية الكرسي، ثم أذهب إلى البيت في ساعات متأخرة".

ويروي ضاهر لـ"الرسالة" أنه يحب التنقل في هذا الكرسي لمسافات طويلة، "اختنق من حبسة البيت، فأذهب إلى الميناء برفقة أخي أو مناطق أخرى لأفرغ عن نفسي"، فهو يتلقى راتبًا من مؤسسة رعاية الأسرى والجرحى، بفعل إصابته.

يقول ضاهر إن أشد اللحظات ألمًا وصعوبة على نفسه، عندما يتعطل الكرسي الكهربائي، "حينها أختنق وأبكي كالأطفال، فهي تساعدني على الحركة، وتريحني من أوجاع يدي التي اهترأت بسبب الكرسي المتحرك".

كل ما يتمناه عبد الله وأصدقاؤه الذين يسترقون اللحظات لشحن كراسيهم الكهربائية في مستشفيات غزة، الحصول على أدنى حقوقهم بالقدرة على التنقل، وهو حق يحصلون عليه بصعوبة بالغة بفعل العقوبات الإسرائيلية وتلك التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس على قطاع غزة وتسببت بتقليص حاد في الوقود المورد لكهرباء غزة.

ومنذ فرض رئيس السلطة عقوباته على غزة في شهر يونيو الماضي، لم تزد عدد ساعات وصل التيار الكهربائي في غزة عن أربعة ساعات.

وبموجب اتفاق جنيف فإن السلطات الحاكمة وسلطات الاحتلال ملزمة بتوفير أدنى الاحتياجات للمواطنين الخاضعين تحت سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعتبر من ينتهكها "مجرم حرب".