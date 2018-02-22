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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

بينيت يؤيد نتنياهو: رئيس الوزراء يعمل بشكل صحيح، ونأمل أنه سوف تخرج نظيفا

ألقى إرهابي قنبلة على السفارة الأمريكية في الجبل الأسود وانتحر

( منظمة العفو الدولية ) "إسرائيل" تنتهك حقوق الإنسان وتستخدم قوة غير معقولة ضد المتظاهرين

الجيش الإسرائيلي: أحبطت المخابرات الإسرائيلية تفجير طائرة في أستراليا من قبل داعش

ستستثمر الحكومة 50 مليون شيكل في 15 عائلة سيتم إجلائها من موقع استيطاني غير قانوني

شكوك: قام مسلحون إسرائيليون بقتل خراف راعي فلسطيني ومهاجمته

استطلاع: حتى بعد ملف 4000 ما زال يحافظ الليكود على قوته وسيحصل على 27 مقعدا

يديعوت أحرونوت:

تقرير منظمة العفو الدولية: "إسرائيل انتهكت حقوق الفلسطينيين واعتقلت المدنيين دون محاكمة"

ينظر مسؤولون في الادارة الاميركية في فرض عقوبات اضافية على روسيا

ترامب للطلاب من فلوريدا: "إذا تم تسليح المعلمون فإن اي حدث سوف ينتهي بسرعة"

سمح بالنشر: وحدة 8200 أحبطت انفجار كان سيحدث في طائرة في استراليا من قبل داعش

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

وحدة الاستخبارات 8200 قدّمت معلومات أدت لإحباط محاولة تفجير طائرة في أستراليا من قبل داعش

نتنياهو: "لدينا تحالفات جديدة في الشرق الأوسط"

ينظر مسؤولون في إدارة ترامب بفرض عقوبات إضافية على روسيا

عائلة مسافر بريطاني اختفى في صحراء يهودا: "نأمل أنه لا يزال على قيد الحياة"

قلق: اختطفت بوكو حرام 111 فتاة في هجوم على مدرسة في نيجيريا

"إسرائيل هيوم":

سجن ريمونيم: أصيب 6 سجناء جراء استنشاق دخان، على ما يبدو حريق متعمد لفرش من جانب أحد السجناء

وزير التعليم نفتالي بينيت حول الأحداث الأخيرة: "نحن نواصل تسيير شؤون الدولة كالمعتاد"

ستحضر إيفانكا ترامب مراسم اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية وتجتمع مع الرئيس مون

اضطرابات في الشبكات الخلوية في الجنوب

وحدة الاستخبارات 8200 قدّمت معلومات أدت لإحباط محاولة تفجير طائرة في أستراليا من قبل داعش

القناة 7 العبرية:

ألقي القبض على 11 مطلوبا الليلة الماضية في يهودا والسامرة

وحدة الاستخبارات 8200 قدّمت معلومات أدت لإحباط محاولة تفجير طائرة في أستراليا من قبل داعش

منظمة العفو الدولية تتهم "إسرائيل" بانتهاك الحقوق الفلسطينية

يعلون: كان على رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية ويستقيل

روسيا: فشلت جهود حل الأزمة في ضواحي دمشق

تقرير فلسطيني: أغلقت مصر معبر رفح فجأة

القناة 12 العبرية:

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا تسلل عبر السياج من شمال قطاع غزة نحو الداخل

‏رئيس الأركان أيزنكوت: إعادة جثامين "الشهداء" للسطة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي "كان خطأ"

50 % من الجمهور يعارضون استمرار ولاية رئيس الوزراء

30 طائرة، و 2500 من مشاة البحرية : حاملة طائرات امريكية تصل اليوم ميناء حيفا

القناة 14 العبرية:

استطلاع: سيحصل حزب الليكود على 27 مقعد وحزب "يش عتيد" على 23 مقعد في الانتخابات

بعد اتفاق شاهد الدولة - من المتوقع أن يتم استجواب نتنياهو هذا الأسبوع في قضية بيزك "ملف 4000"

‏رئيس الأركان أيزنكوت: إعادة جثامين "الشهداء" للسطة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي "كان خطأ"

والا العبري:

إصابة جندي ومجندة بجروح جراء رشقهم بالحجارة بالقرب من بيت إيل

حاملة الطائرات الأمريكية "آيوو جيما" تصل ميناء حيفا اليوم الخميس وعلى متنها 2500 من مشاة البحرية الأمريكية

وحدة الاستخبارات 8200 قدّمت معلومات أدت لإحباط محاولة تفجير طائرة في أستراليا من قبل داعش

جنود الاحتياط ينفذون مناورة للسيطرة على "إرهابي" عند نقطة التفتيش