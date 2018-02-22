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الرسالة نت-ترجمة مؤمن مقداد

أفادت مصادر عبرية أن ما تسمى "بلدية القدس" التابعة للاحتلال صادقت على بناء حي جديد في منطقة "أشجار الزيتون" التي تقع بين مستوطنة "جيلو" وشارع الأنفاق، مبينة أنه سيمتد على مساحة 280 دونم، معظمها أراضي خاصة، مدعية أن خطة البناء مقدمة منذ 8 سنوات.

وأوضحت شبكة "ريشت كان" الإعلامية، أنه تم الموافقة على بناء حي مكون من 3000 وحدة سكنية خارج الخط الفاصل عن الضفة المحتلة، مشيرة إلى أنه سيجري تسمية المنطقة التي يفترض أن يبنى فيها الحي "بستان الزيتون" على اسم الأشجار المزروعة هناك.

وبينت أن خطة البناء مقدمة منذ ثماني سنوات من قبل رجل الأعمال العميد احتياط (نحمياه دفيدي.) الذي يعمل في مجال العقارات، وأنه قدمها لبلدية الاحتلال بالقدس، مضيفة أن كبار المسؤولين في البلدية وعدوه بالمساعدة على دفع الخطة قدماً.