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القدس المحتلة-الرسالة نت

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة مساء الأربعاء، عن الشاب المقدسي منذر جمجوم، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب جمجوم من بلدة سلوان، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وكفالة ورقية بقيمة 5000 شيكل، ومنعه من رؤية أصدقائه لمدة 30 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جمجوم من منطقة باب العامود بالقدس، ووجهت له تهمة الاعتداء على مستوطنين.

وفي السياق، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الشاب محمد عرفات أبو الحمام لتاريخ 13/3/2018، علمًا أنه اعتقل بتاريخ 26/11/2017 بعد اقتحام منزله في سلوان، وأجلت محاكمته عدة مرات.

كما أجلت محاكمة الفتى يوسف خلدون صلاح (16 عامًا) لتاريخ 21/3/2018، وهو من سكان بطن الهوى، اعتقل بتاريخ 10/7/2017، ويقبع حاليًا بسجن "مجدو".