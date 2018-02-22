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الرسالة نت-محمد العرابيد

قالت شركة الكهرباء في محافظات قطاع غزة: "إن سلطة الطاقة أبلغتهم بتوقف محطة الكهرباء عن العمل ظهر اليوم الخميس بسبب نفاد الوقود الخاص بتشغيل المحطة".

وأوضح محمد ثابت المتحدث باسم الشركة لـ"الرسالة نت"، أن الشركة تعتمد حالياً على الخطوط الإسرائيلية فقط بقدرة 120 ميجاوات، مشيرا إلى أن الجدول المتوقع 4 ساعات وصل مقابل 16 فصل أو أكثر.

وأكد أن توقف المحطة سيزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في ظل تعطل الخطوط المصرية منذ أسبوعين، مشدداً على ضرورة أن تتكاتف الجهود لتوفير الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ليتسنى للشركة توزيع ساعات الوصل بشكل أكبر على المواطنين.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء حادة، حيث تزيد ساعات الفصل عن 12 ساعة مقابل 4 ساعات فقط وصل، في ظل توقف إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب فرض ضرائب عليه من قبل الحكومة برام الله.

وتبلغ نسبة عجز الطاقة في قطاع غزة نتيجة توقف المحطة 330 ميغاوات في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع من 450 إلى 500 ميغاوات، حسب ما ذكرت شركة توزيع الكهرباء.