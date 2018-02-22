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غزة - الرسالة نت

يشهد مساء غد الجمعة, انطلاق منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, بإقامة أربعة لقاءات على الملاعب المعشبة في قطاع غزة.

ففي الممتازة يستضيف شباب خانيونس منافسه الأهلي على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, بينما يلتقي الهلال مع اتحاد الشجاعية على ملعب فلسطين في غزة.

أما في الأولى, فيلعب الزيتون مع خدمات خانيونس على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع, ويتحدى المجمع الإسلامي خصمه بيت لاهيا على ملعب التفاح شرق غزة.

الابتعاد بالصدارة

ويترقب شباب خانيونس نظيره الأهلي على أحر من الجمر, في مباراة مهمة للفريقين, الساعيين لتحقيق طموحاتهما المختلفة هذا الموسم.

ويدخل "النشامى" (الأول 35 نقطة) المواجهة بمعنويات مرتفعة, واضعا أمامه اقتناص النقاط الثلاث فقط, لأجل مواصلة عروضه القوية مع مديره الفني محمد أبو حبيب, علما أنه تفوق على شباب جباليا (3-1) الأسبوع المنقضي.

أما الأهلي (التاسع 16 نقطة), فيمنّي نفسه بتحقيق نتيجة جيدة برفقة مدربه توفيق الهندي, والظهور بصورة مخالفة لما كانت عليه في الجولة الأخيرة التي شهدت خسارته الكبيرة أمام خدمات رفح (0-3).

صحوة وتأمين

وفي موقعة مهمة ومصيرية على صعيد التقدم في جدول الترتيب, يتأهب الهلال لتحدي منافسه اتحاد الشجاعية.

ويأمل الهلال (الثامن 19 نقطة) أن يظهر بصورة قوية في اللقاء, لتأمين وضعه في المسابقة, خاصة بعدما فرّط بالفوز على القادسية إثر خروجه متعادلا (2-2) في الجولة الماضية بقيادة مديره الفني حازم الوزير.

في المقابل, يبحث "المنطار" (الخامس 26 نقطة) عن فوزه الرابع تواليا, والذي سيكفل له الحفاظ على حظوظه بالمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى مع مدربه مصطفى نجم, لاسيما بعد الانتصار الثمين على الصداقة (2-0) مؤخرا.

صراع الأولى

وفي منافسات الدرجة الأولى, تجري مباراة متكافئة ومثيرة بين الزيتون وخصمه خدمات خانيونس.

ويطمح الزيتون (الخامس 26 نقطة) لاستغلال اللقاء لتحقيق فوزه الثاني تواليا, بينما يرنو خدمات خانيونس (الثاني 28 نقطة) لتصحيح أوضاعه الصعبة في الفترة الأخيرة, خاصة أنه تلقى 3 خسائر تواليا.

وفي آخر لقاءات الجمعة, يواجه المجمع الإسلامي (الحادي عشر وقبل الأخير 16 نقطة) منافسه بيت لاهيا (الرابع 26 نقطة) في صراع قوي بين الطرفين, اللذين يأملان اقتناص النقاط الثلاث.