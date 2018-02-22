تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

ينافس النجم الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، على جائزة جديدة، عقب ترشيحه من طرف موقع الإحصائيات الرياضي "هوسكورد"، لجائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وينافس براهيمي على هذه الجائزة أربعة لاعبين، هم زميلاه في بورتو أليكس تيليس، وموسى ماريغا، بالإضافة إلى جوناس لاعب بنفيكا، وبرونو فيرنانديز لاعب سبورتينغ لشبونة.

ويتصدر تيليس الترتيب بمعدل 8.04 من 10، ومن خلفه النجم الجزائري في المركز الثاني بمعدل 7.92 من 10، برفقة جوناس بالمعدل نفسه، ثم ماريغا بمعدل 7.70، وفيرنانديز بمعدل 7.63.

وبرز براهيمي بشدة خلال الموسم الجاري، كونه يقدّم أحد أفضل مستوياته على الإطلاق, بعدما أحرز 5 أهداف في الدوري.

يشار إلى أن براهيمي سبق له الفوز بعدة جوائز فردية، منها لاعب العام في البرتغال لعام 2017، وجائزة أفضل لاعب وأحسن هدف في يناير الماضي.