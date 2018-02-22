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الرسالة نت - وكالات

خطف برشلونة الإسباني تعادلا غاليا من نظيره تشيلسي الإنجليزي (1-1), ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة تواجد عدد من اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الطرفين, ما جعل لها قيمة خاصة, بعيدا عن حسابات التأهل بينهما.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز سبعة لاعبين ظهروا مع الفريقين في المسابقة الأوروبية العريقة.

1- سيسك فابريغاس:

النجم الإسباني البالغ من العمر حاليا "30 عاما"، بدأ ممارسة كرة القدم في مدرسة برشلونة "لا ماسيا" ومنها رحل إلى أرسنال الذي بدأ اللعب معه، قبل أن يعود للنادي "الكتالوني" في عام 2011، فاستمر هناك حتى عام 2014 ليرحل إلى تشلسي بعد ذلك.

2- بيدرو رودريغيز:

يعلم الجميع أن اللاعب رودريغيز برز في صفوف برشلونة وساهم في تحقيق عدة ألقاب معه، لكن في نهاية الأمر ومع وجود كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وجد أنه لن يتمكن من حجز مكان أساسي، ففضل الرحيل إلى تشيلسي 2015.

3- ديكو:

النجم البرتغالي السابق ديكو برز في صفوف بورتو بين 1999 حتى 2004، وبعدها انتقل إلى برشلونة للعب تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد إلى جانب رونالدينيو، وهناك حقق العديد من الألقاب, قبل أن يقرر الرحيل إلى تشيلسي, الذي استمر في صفوفه موسمين من 2008 حتى 2010، ولقبه الوحيد في دوري الأبطال كان في صفوف النادي "الكتالوني" عام 2006 على حساب أرسنال.

4- صامويل إيتو:

قضى إيتو سنوات طويلة في الدوري الإسباني, وذلك حين بدأ مسيرته في ريال مدريد الذي همّشه قبل أن يلعب مع ريال مايوركا لينضم بعدها إلى برشلونة، فتألق مع الأخير طوال خمسة مواسم وسجل 108 هدفا في 145 مباراة بالدوري، قبل أن يلتحق بالإنتر ثم أنجي, ليدافع بعدها عن ألوان تشلسي في موسم 2013-2014.

5- جوليانو بيليتي:

اللاعب البرازيلي السابق لفياريال انتقل عام 2004 إلى برشلونة, وشاركه الكثير من الأفراح منها لقب دوري الأبطال، لكنه رحل بعد ذلك إلى تشيلسي في عام 2007 الذي استمر معه حتى 2010، وكان قريبا من حمل لقب "التشامبيونزليغ" في موسم 2007-2008، لكنه خسر في النهائي بركلات الجزاء أمام مانشستر يونايتد.

6- بودوين زيندين:

اللاعب الهولندي السابق وصل إلى النادي "الكتالوني" عام 1998 قادما من أيندهوفن وهناك قضى 3 مواسم حتى عام 2001, فشارك في 64 مباراة وسجل هدفين، لكنه رحل بعدها إلى تشيلسي الذي بقي معه حتى عام 2004.

7- إيمانويل بوتي:

بدأ اللاعب الفرنسي مسيرته في موناكو عام 1988, وهناك بقي 9 سنوات حتى 1997, قبل أن يرحل إلى أرسنال ويقضي في صفوفه 3 مواسم، ومنه حطّ الرحال في برشلونة عام 2000 لكنه لم يستمر طويلا، إذ غادر عام 2001 إلى تشيلسي الذي اعتزل في صفوفه اللعب عام 2004.