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الرسالة نت - وكالات

فتح خوسيه أنطونيو إنييستا والد اللاعب أندريس إنييستا قائد برشلونة، الباب أمام رحيل نجله إلى الدوري الصيني خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مستوى إنييستا "الرسام" مع برشلونة خلال السنوات الأخيرة، واقترن اسمه بالرحيل عن النادي "الكتالوني" والانضمام لأحد أندية الدوري الصيني.

وقال خوسيه أنطونيو في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر لن يكون سيئا إذا انتقل ابني للدوري الصيني".

وأضاف: "إنييستا كان مخلصا لبرشلونة طوال فترة وجوده مع النادي، وفي حال إعلان رحيله سيحظى بدعم الجماهير، أعتقد أنها ستقف وتصفق له على ما قدمه للفريق".

وتابع: "اللاعب قضى عمره داخل برشلونة، رفض الكثير من العروض للرحيل خلال الـ17 عاما الأخيرة، دائما كان يردد أنا هنا في البرشا ولن أغادر".

يشار إلى أن إنييستا شارك في 28 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات هذا الموسم, سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.