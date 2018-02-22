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غزة- الرسالة نت

نظمت الجبهة الديمقراطية اليوم الخميس، مسيرة جماهيرية بمشاركة أنصارها، انطلقت من ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة إلى مقر الأمم المتحدة، وذلك إحياءً لذكرى انطلاقتها الـ 49.

وطالبت الجبهة في ذكرى انطلاقتها التي شاركت فيها قيادات الفصائل الفلسطينية والعمل الوطني والإسلامي بتحييد القطاع الصحي عن المناكفات السياسية.

من جانبه، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة على ان ذكرى الانطلاقة يأتي تأكيدًا على السياسة الوطنية المطلوبة في إطار الكل الوطني من أجل مجابهة كل التحديات بصف فلسطيني موحد.

وقال إن "القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تتعرض لهجمة أمريكية – إسرائيلية تستهدف تصفيتها، وتسيد الكيان الصهيوني في حلف إقليمي، وتدمير مستقبل الشعوب العربية ومصالحها الوطنية ونهب ثرواتها وخيراتها وإلحاقها بالمشروع الأمريكي الصهيوني".

وأضاف أن قرار ترامب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارته إليها وتقليص مساعدات الولايات المتحدة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، ما هي إلا مقدمة لصفقة العصر، ومحاولة بائسة لفرض تصفية كاملة للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقال أبو ظريفة: إن القدس كانت ومازالت بعد قرار ترامب عنوان معركتنا الوطنية، معركة التحرير وطرد الاحتلال وتفكيك الاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. داعياً إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتصعيد الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، لمواجهة الحصار الإسرائيلي الجائر على شعبنا في قطاع غزة، ودحر الاحتلال والتغلب على صفقة القرن الأمريكية.

ودعا إلى الشروع فوراً في تشكيل المرجعية الفلسطينية الوطنية الموحدة والائتلافية لمدينة القدس وتسليحها بكل عناصر القوة والصمود لتعزيز قدرة شعبنا في عاصمة الدولة الفلسطينية على التصدي للاحتلال والحصار الإسرائيلي وسياسة تدمير المكون الفلسطيني في المدينة المقدسة لصالح سياسة التهويد المتواصلة والمحمومة