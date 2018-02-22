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طهران - الرسالة نت

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أن الطائرة من دون طيار التي أسقطتها "إسرائيل" تابعة للجيش السوري، داعياً تل أبيب إلى إعادة النظر في سياستها العسكرية.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية، رداً سؤال حول هوية بالقول، "الطائرة تابعة للجيش السوري".

ورفض عراقجي التأكيد بأن إيران هي التي أرسلت الطائرة، موضحاً أن "الجيش السوري لديه الكثير من القدرات لكن الحقيقة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسل طائرات من دون طيار ويجب ألا يكونوا غاضبين عندما يواجهون شيئاً هم يفعلونه، هم يرسلون طائرات لكل أنحاء سوريا ولبلدان أخرى مجاورة".

وحول الهدف من إرسال الطائرة، قال عراقجي: "يجب أن يُسأل الجيش السوري على ما هو هدفهم من فعل ذلك لكنه تطور مهم جداً. واعتقد أن على الإسرائيليين أن يقوموا بإعادة النظر بسياستهم العسكرية".

المصدر: بي بي سي