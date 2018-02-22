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غزة- الرسالة نت

أصيب شاب بجروح، بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة مواطنين قرب الشريط الحدودي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، الشاب يبلغ من العمر (31 عاما) أصيب بجروح متوسطة برصاصة اخترقت ساقه الأيسر والايمن شمال موقع ابو مطيبق وجرى نقله إلى مشفى للأقصى؛ لتلقي العلاج.

وفي السياق قالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع "المدرسة" العسكري شرق البريج، أطلقوا الرصاص الحي على مجموعة مواطنين، اقتربوا من الحدود شرق المخيم ورشقوهم بالحجارة، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في قدمه.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار على المواطنين والمزارعين في مناطق التماس شمال وشرق القطاع.