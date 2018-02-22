تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زعم وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أنهم يجرون اتصالات سرية من خلف الكواليس لعقد صفقة تبادل للأسرى بجنودهم المفقودين خارج "إسرائيل".

ونقل موقع واللا العبري، مساء الخميس عن ليبرمان قوله خلال المراسم التذكارية للجنود الذين دفنوا في أماكن مجهولة: "لقد فزنا بالحروب ولكن يجب ان نعيدهم، نحن لن ننسى أحبائنا الذين لم يدفنوا في مقابر عسكرية وأؤكد أننا نسعى من وراء الكواليس لإعادتهم ونحن نعمل على التحقيق واكتشاف بالضبط ما حدث في وفاتهم".

وتابع ليبرمان " الدولة يجب ان تعمل على اعادتهم ان طموحنا كان ولا يزال بإعادة كل جندي الى الدفن في إسرائيل، ما زلنا نستثمر جهودا هائلة بعضها سري من اجل ايجاد الطريق الاخير الذي ذهبوا اليه ونستمع لشهود العيان ونتقصى آثارهم".