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غزة- الرسالة نت

قرر وزير الصحة جواد عواد عودة الموظفين الحرفيين من المحافظات الجنوبية إلى أماكن عملهم.

ونشرت الوزارة في بيان الخميس أسماء الموظفين المقرر عودتهم، على أن يقوموا بالعودة إلى عملهم صباح يوم الأحد ال موافق25\2\2018.

وسبق أن سادت حالة من الإرباك العديد من الوزارات في قطاع غزة في ظل طلب حكومة الوفاق الوطني من الموظفين القدامى والمستنكفين عن العمل بقرار من السلطة الفلسطينية منذ 10 سنوات؛ بالالتحاق بأماكن عملهم قبل نحو ثلاثة أشهر.

وتطالب نقابة الموظفين بغزة السلطة الفلسطينية بالاعتراف بالموظفين الذين على رأس عملهم من أحداث الانقسام في 2007 وحتى اللحظة، وصرف رواتبهم أسوة ببقية الموظفين المستنكفين بقرار السلطة، الأمر الذي لم تستجب له السلطة حتى اللحظة.

وشهد عدد من الوزارات في قطاع غزة مؤخرا عودة العديد من الموظفين القدامى، بالرغم من حالة التوتر، وعدم إيجاد حل نهائي لقضية موظفي غزة غير المستنكفين.