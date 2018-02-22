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22 شباط / فبراير 2018. الساعة 06:49 بتوقيت القــدس. منذ 4 ساعات
أزمة الأدوية والوقود تربك القطاع الصحي بغزة
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