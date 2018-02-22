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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

شرع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بالمشاركة مع الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، بالاستعداد لبدء مناورة ثنائية تحت مسمى "جونيبر كوبرا 2018"، تبدأ من 4 مارس المقبل وستمر لـ 11 يوماً على التوالي.

وذكر موقع 404 العبري، أن 2500 جندي من الجيش الأمريكي و2000 جندي "إسرائيلي من سلاح الطيران، سيعملان جنب لجنب بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين الجيش لتحسين قدراتهم الدفاعية ضد تهديدات الصواريخ.

ووفقاً للموقع فإن العملية تحاكي سيناريوهات تشغيل منظومة الدفاع الجوي "السهم" ومنظومة "القبة الحديدية"، بجانب منظومات الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" و "ديفيد كليمنت".

نقل الموقع عن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قوله "إنه تم التخطيط لهذه العملية مسبقاً كجزء من برنامج التدريب السنوي".

وذكر أن تسفيد هايموفيتز، قائد شعبة الدفاع الجوي في جيش الاحتلال، قال "إن ممارسة (جونبير كوبرا 2018)، هي خطوة أخرى من استعدادات جيش الاحتلال والقوات الجوية لمواجهة أي تهديد صاروخي بعيد أو قريب المدى".