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الرسالة نت - وكالات

أصبح أرسنال في مقدمة السباق للحصول على خدمات الفرنسي نبيل فقير لاعب ليون، بعدما أنهى برشلونة اهتمامه بضم اللاعب صاحب الأصول الجزائرية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن النادي "الكتالوني" توقف عن متابعة فقير، بداعي أنه لن يقدم إضافة لهجوم "البلوغرانا".

وذكرت "سبورت" أن كل الظروف الحالية التي تحيط بصفقة فقير ترجح كفة "الغانرز"، للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي في الصيف المقبل.

يشار إلى أن فقير شارك في 32 مباراة مع ليون بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 21 هدفا وصنع 5 أهداف.