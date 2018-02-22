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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إسبانية, أن الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، سيرحل عن صفوف النادي "الملكي" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء بالفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بيل غير راض عن سياسة التدوير في صفوف الفريق، وترك مقاعد البدلاء قبل انتهاء الشوط الأول من مواجهة ليغانيس بالدوري الإسباني، ما تسبب في استغراب المدرب زين الدين زيدان، كما أثار استياء إدارة النادي.

وأوضحت "ماركا", أن زيدان يعتقد أن النجم الويلزي لا يعرف اللعب بشكل جماعي ويؤدي دوره بصورة فردية، وكأنه معزول في عالم خاص به داخل أرض الميدان.

يشار إلى أن بيل ظهر غاضبا عند استبداله في مباراة ليفانتي بالجولة الـ"22" من "الليغا"، ومن جلوسه على مقاعد البدلاء ضد ريال سوسييداد، وأمام باريس سان جيرمان بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.