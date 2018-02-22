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الرسالة نت - وكالات

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد لاعب وسطه سيرجي روبيرتو مدة 4 سنوات تنتهي في 2022، مع رفع الشرط الجزائي في عقده إلى 500 مليون يورو.

وكانت عدة تقارير قد كشفت عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع روبيرتو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استغلالا لقرب انتهاء عقده مع الفريق "الكتالوني"، وعلى رأسها مانشستر سيتي.

وقال اللاعب إنه سعيد بتجديد تعاقده مع برشلونة، معتبرا أنه مشجع للفريق "الكتالوني" منذ أن كان طفلا صغيرا.

ويحظى روبيرتو بمكانة أساسية في تشكيلة برشلونة خلال الفترة الأخيرة، حيث يلعب في مركز الظهير الأيمن على حساب نيلسون سيميدو.

ويرتبط روبيرتو بذكرى مباراة "الريمونتادا" التاريخية في ذاكرة جماهير برشلونة، بعدما نجح في تسجيل الهدف السادس للفريق في شباك باريس سان جيرمان بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي أهل الفريق إلى الدور ربع النهائي.

ولعب روبيرتو مباراته الأولى مع الفريق "الكتالوني" في نوفمبر 2010، وتم تصعيده للفريق الأول بشكل مستمر منذ عام 2013، وشارك منذ ذلك الحين في 185 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

يشار إلى أن روبيرتو حصل مع برشلونة على 18 لقبا، أبرزها الفوز بالدوري الإسباني 4 مرات, ودوري أبطال أوروبا مرتين.