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غزة-الرسالة نت

قالت اللجنة القطرية إن وزارة الصحة في قطاع غزة استلمت الخميس الدفعة الأولى من الوقود الخاص بتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في القطاع، ضمن المنحة الإغاثية العاجلة المقدمة من دولة قطر.

وأفادت اللجنة في بيان لها، مساء الخميس، بأن المنحة تغطي احتياج 15 مشفى ومركزا صحيا حكوميا بغزة، حيث ستزوّدها بنحو 757 ألف لتر من الوقود، بتكلفة 500 ألف دولار أمريكي من المنحة البالغ قيمتها 9 ملايين دولار

ووفق البيان شملت الدفعة الأولى من الوقود تزويد كلٍ من مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال بـ 10 آلاف لتر من الوقود، ومستشفى بيت حانون بـ 10 آلاف أخرى، ومستشفى أبو يوسف النجار برفح بنحو 15 ألف لتر من الوقود.

وكان السفير القطري محمد العمادي قد بيّن خلال مؤتمر صحفي عقده في مجمع الشفاء الطبي بغزة الاثنين، عن أوجه صرف منحة سمو أمير دولة قطر الإغاثية الإنسانية لغزة.

وأوضح أن 2,600,000 دولار منها ستُصرف لتوفير طرود غذائية وأغطية وفرشات ومساعدات نقدية للأسر المحتاجة بغزة، بالإضافة لتقديم 2 مليون دولار كأدوية ومستهلكات طبية للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.

وكذلك 500 ألف دولار لتزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالوقود اللازم لتشغيلها، فيما تشمل باقي المنحة تقديم مليون دولار لترميم بيوت الفقراء ومليون دولار أخرى للمساهمة في دفع رسوم الطلبة المحتاجين في جامعات القطاع، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1,900,000 دولار لأغراض إغاثية إنسانية مختلفة.

وشدد العمادي على أن خطوة = قطر بتقديم الدعم العاجل لقطاع غزة يجب أن تكون حافزاً قوياً لتحرك دولي لإنقاذ سكان غزة من المأساة الإنسانية التي يعيشونها، مؤكدا على تواصل قطر الدائم مع الحكومة والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل مساعدة سكان غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالوقود تتم باتفاقية وقّعها العمادي مع السيد ماتياس شمالي مدير عمليات (أونروا) في غزة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة "أوتشا".