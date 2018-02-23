تصغير الخط تكبير الخط

رام الله-الرسالة نت

أطلقت قوة إسرائيلية خاصة مساء الخميس، النار على سيارة مدينة قرب جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيرزيت في سيارة مدنية، وأطلقت النار على مركبة، دون وقوع إصابات.

وأضافت أن جيش الاحتلال عزز من تواجده على حاجز عطارة، فيما انتشرت قوات الاحتلال على مداخل قرى بني زيد الغربية.

بدورها، قالت الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت شمال رام الله إن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت النار على مركبة رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني.

وأضافت الكتلة في بيان مقتضب أن "قوة من المستعربين اعترضت مركبة الكسواني ومعه سكرتير لجنة التخصصات يحيى علوي وأطلقت النار عليهما وفشلت في اعتقالهما".

واعتقلت قوات الاحتلال أول أمس منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة أسيد القدومي بعد اقتحام سكنا للطلبة في بلدة بير زيت، أعقب ذلك حملة تفتيش وتخريب في السكن.

وكانت قوة من المخابرات الفلسطينية اعترضت قبل شهور مركبة الكسواني وصادرت هواتف محمولة وجهاز حاسوب، واعتقلت ناشطا في الكتلة الإسلامية كان برفقة الكسواني في حينه.