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الرسالة نت - وكالات

أوقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة، تدريب الفريق، من أجل تحية زميله الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

ونشر النادي "الكتالوني" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", مقطع فيديو من تدريبات الفريق، وظهر فيه ميسي وهو يوجّه تحية خاصة لديمبلي، بعدما مرر الأخير الكرة من بين قدمي الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وكان اللاعب الفرنسي قد انتقل من بروسيا دورتموند إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري، في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليون يورو, بعد إضافة المتغيرات المتعلقة بأدائه.

يشار إلى أن ديمبلي شارك في 9 مباريات فقط مع برشلونة الموسم الجاري، وصنع 3 أهداف ولم يحرز أي هدف.