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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن نادي برشلونة يتفاوض مع 3 شركات لبيع حقوق رعاية ملعبه "كامب نو" بمقابل مادي يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية, أن برشلونة دخل في مفاوضات من أجل بيع اسم "كامب نو"، مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، فيما قد يزيد المبلغ إلى الضعف في حال دخول المنطقة المحيطة بالملعب في الصفقة.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، إن هدف برشلونة حاليا هو بيع حقوق رعاية اسم ملعبه.

ويعدّ "كامب نو" الملعب الرسمي لنادي برشلونة، منذ أن تم افتتاحه في 24 سبتمبر عام 1957، ويتسع لأكثر من 99 ألف متفرج.

يشار إلى أن "كامب نو" استضاف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم عام 1982, التي جرت في إسبانيا.