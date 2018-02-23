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الرسالة نت - وكالات

ذكر الإنجليزي واين روني نجم هجوم إيفرتون، أنه فضّل العودة إلى صفوف "التوفيز" في الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد، عن اللعب في الدوري الصيني.

وكان روني قد نشأ في أكاديمية إيفرتون، وانتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2004، وعاد إلى "التوفيز" الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وقال اللاعب لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, إنه تلقى عروضا من أندية صينية الصيف الماضي، لكنه رفضها، لأنه لا يريد تخصيص المتبقي من مسيرته في كرة القدم من أجل كسب المال فقط.

وأضاف روني: "أريد تسجيل الأهداف واللعب تحت ضغط في الدوري الإنجليزي من أجل إثبات جدارتي من جديد أمام جمهور إيفرتون ومساعدة النادي على حصد مركز متقدم".

يشار إلى أن روني شارك في 31 مباراة مع إيفرتون بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 11 هدفا وصنع 3 أهداف أخرى.