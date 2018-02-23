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واشنطن- الرسالة نت

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن مؤخرا، لاقت تجاوبا جيدا على مستوى المجلس، وعلى المستوى العربي والاقليمي والمحلي.

وقال عباس في مقابلة مع تلفزيون فلسطين فجر اليوم الجمعة، "يهمني أيضا أن يكون شعبنا راض عما قدمناه، وفي نفس الوقت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وغير ذلك من المنظمات الدولية والإقليمية أعتقد أنها ستتجاوب مع هذه الفكرة".

وأضاف أن "ما طلبناه ليس مستحيلا، هو تطبيق الشرعية الدولية وأن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على المفاوضات، يعني لا يوجد شيء جديد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفض هذه الأفكار، وان شاء الله يتم التجاوب العملي بمعنى أن توضع موضع التنفيذ".

وفيما يتعلق بالفحوصات التي أجراها في الولايات المتحدة، قال عباس: كانت فرصة مناسبة وجودنا هنا لنجري بعض الفحوصات الطبية، وفعلا أجريت هذه الفحوصات، والآن خرجنا والحمد لله كل النتائج إيجابية ومطمئنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا.

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