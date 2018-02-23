تصغير الخط تكبير الخط

الرياض- الرسالة نت

قالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إن خطة المساعدات التي أعلنتها السعودية في اليمن ليست إلا تكتيك حرب. وأضافت اللجنة -وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية- في بيان لها أن هذه الخطة ليست شاملة، ولا تعكس أولويات إنسانية واضحة.

وذكرت اللجنة أنه بدلا من إقرار خطة موازية كان ينبغي أن يعمل التحالف العربي بقيادة السعودية ومؤيديها -خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- على ضمان التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية الحالية للأمم المتحدة.

وأوضحت مديرة السياسات والدعوة في لجنة الإنقاذ الدولية أماندا كاتانزانو أن اسم الخطة السعودية في حد ذاته مضلل، وأكدت أن الأزمة الحادة في اليمن تحتاج إلى أكثر مما يبدو أنه خطة عمليات لوجستية مع إيماءات رمزية للمساعدات الإنسانية.

ويأتي تصريح اللجنة المذكورة في وقت تواصل فيه طائرات التحالف العربي حصد المدنيين باليمن، إذ قتلت 15 مدنيا على الأقل بمحافظة صعدة (شمالي البلاد) أمس الخميس.

وأوردت وكالة رويترز للأنباء -نقلا عن سكان محليين- أن طائرات التحالف قصفت سيارتين تنقلان ركابا وشاحنة على طريق رئيسي جنوبي عاصمة محافظة صعدة؛ مما تسبب أيضا في تدمير الطريق الرئيسي الذي يربط المنطقة بالعاصمة صنعاء.