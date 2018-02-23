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الرسالة نت - وكالات

انتقد البلجيكي ميشي باتشواي مهاجم بوروسيا دورتموند، عنصرية عدد من جماهير أتالانتا, خلال لقاء الفريقين ضمن إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وقال باتشواي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في 2018، ولا يزال هناك أشخاصا عنصريين في المدرجات يطلقون هتافاتهم وأغانيهم المهينة عن الأسود والقرود".

وأضاف: "حقيقة أتمنى أن تشعروا بالسعادة وأنتم تتابعون بقية مباريات فريقكم في البطولة عبر التلفزيون بينما نحن نتقدم".

واختتم تغريدته بهاشتاق: "قل لا للعنصرية، اذهب لمشاهدة النمر الأسود".

وأقصى دورتموند منافسه أتالانتا من الدوري الأوروبي، بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين, بعد التعادل (1-1) إيابا.