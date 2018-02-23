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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية إيطالية, أن إدارة نادي إنتر ميلان تريد إقناع بايرن ميونيخ بتخفيض المقابل المالي للاستغناء عن التشيلي أرتورو فيدال.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن انتقال ليون غوريتشكا لاعب شالكة لبايرن ميونيخ الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، يمثل إشارة على رحيل فيدال، ما يجعل بيير أوزوليو المدير الرياضي للإنتر على أهبة الاستعداد لتجديد المفاوضات.

وأوضحت "توتو سبورت" أن البايرن لن يتخلى عن خدمات الدولي التشيلي بأقل من 35 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تسعى إدارة الإنتر لتخفيضه.

وينتهي عقد فيدال مع البايرن في صيف 2019، علما أنه ارتبط بالانتقال إلى عدة أندية خلال الفترة الماضية من بينها تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان أيضا.