تصغير الخط تكبير الخط

أنقرة-الرسالة نت

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن بلاده ستواصل العملية العسكرية التي أطلقتها في منطقة عفرين السورية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن السيطرة على مساحة تقارب 415 كيلومترا.

وخلال كلمة له أمام اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية بأنقرة، قال الرئيس التركي إن "عملية غصن الزيتون ستتواصل باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز عفرين في أقرب وقت وقطع ارتباط الإرهابيين مع الخارج ".

وتوقع الرئيس التركي "تقدما أسرع في عملية غصن الزيتون في المرحلة المقبلة بعد تطهير جنودنا معظم التلال الاستراتيجية في المنطقة من الإرهابيين"، مضيفا: "سيمر هذا الصيف حاميا على التنظيم الإرهابي وداعميه".

وتابع الرئيس التركي: "سنطّهر مدينة منبج من الإرهابيين أولا، بعدها سنواصل طريقنا دون توقف إلى حين تأمين أمن شرقي الفرات بالكامل".

ووجه انتقادات لتصريحات الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أشارت إلى سقوط ضحايا مدنيين في عفرين، وقال إنها "تنقل أخبارا كاذبة وخاطئة .. في حين لم تبد أي انزعاج حيال مقتل مئات المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ يوميًا في الغوطة الشرقية".

وأكد أردوغان أن الجيش التركي "يبدي حرصه على عدم إلحاق الضرر بأي مدني لغاية اليوم، الأمر الذي أدى إلى إطالة مدة عملية غصن الزيتون"، مضيفا: "لو لم نفرق بين الإرهابيين والمدنيين لكانت العملية العسكرية في عفرين منتهية منذ وقت طويل".

وأطلق تركيا في الـ20 من الشهر الماضي عسكرية بالتعاون مع الجيش السوري الحر ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في منطقة عفرين شمالي سوريا، فيما وصلت إلى المنطقة خلال الأيام الماضية مجموعات مسلحة موالية للنظام السوري.