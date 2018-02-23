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أريحا-الرسالة نت

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الجمعة، أن عملية تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاماً) من مدينة أريحا، بدأت في معهد الطب العدلي "أبو كبير"، بمشاركة طبيب فلسطيني.

وأضافت أن الطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي يحضر عملية التشريح، حيث تم اختياره بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة العدل، وتم التنسيق له وإصدار تصريح لحضور التشريح من قبل هيئة الشؤون المدنية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن سلطات الاحتلال لم تحدد وقتاً لتسليم جثمان الشهيد السراديح، وإن من المنتظر الحصول على النتائج الأولية للتشريح خلال الساعات المقبلة.

وأوضح قراقع، أن الشهيد الأسير ياسين السراديح أعدم ميدانياً، وعن سبق إصرار، حيث تعرض للقتل العمد والضرب الوحشي على يد جنود الاحتلال فجر أمس خلال اعتقاله، وذلك حسب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ جريمة إعدامه وتصفيته.

وأكد قراقع أن هذه هي جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي والتي تزايدت منذ عام 2015.

ودعا إلى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية. وأشار إلى أن سياسة الإعدامات بدل الاعتقال أصبحت نهجا وجزءا من السياسة الإسرائيلية المتعمدة، وأن الشهيد السراديح كان بالإمكان اعتقاله، بدل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، حيث توضح الكاميرات أنه لم يكن يشكل خطرا على جنود الاحتلال.