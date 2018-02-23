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خانيونس - الرسالة نت

فاز شباب خانيونس على ضيفه الأهلي (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "النشامى" إسلام أبو عبيدة (31)، وحازم شكشك (81)، وبلال النمنم (87).

ورفع الفائز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، وتوقف رصيد الخاسر عند 16 نقطة في المركز التاسع "مؤقتا".

الهلال - اتحاد الشجاعية (1-0)

وحقق الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره اتحاد الشجاعية (1-0).

وأحرز هدف المباراة الوحيد يوسف سالم (9)، ليرفع رصيد الهلال إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف شباب رفح، ويتجمد رصيد الشجاعية عند 26 نقطة في المركز الخامس، بفارق المواجهات المباشرة خلف غزة الرياضي.

الزيتون - خدمات خانيونس (2-1)

وفي دوري الأولى, خطف الزيتون انتصارا غاليا من "أنياب" خدمات خانيونس (2-1).

وسجل هدفي الزيتون مصطفى أبو عميرة (65)، ومحمد الظاظا (78) من ركلة جزاء، أما هدف خانيونس الوحيد فأحرزه عطايا جربوع في الدقيقة 21.

ورفع الزيتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف خدمات النصيرات، وتجمد رصيد الخدمات عند 28 نقطة في المركز الثالث "مؤقتا".

المجمع الإسلامي - بيت لاهيا (1-1)

وتعادل المجمع الإسلامي مع ضيفه بيت لاهيا (1-1).

وتقدم المجمع عبر أمين خطاب (57)، قبل أن يتعادل "اللهاونة" عن طريق أحمد عثمان (88).

وأكمل "اللهاونة" المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الرحمن سلمان (68).

وبات رصيد المجمع 17 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وأصبح رصيد "اللهاونة" 27 نقطة في المركز الخامس "مؤقتا".

مباريات السبت

وتتواصل منافسات الممتازة السبت، بلقاء غزة الرياضي مع خدمات رفح على ملعب فلسطين بغزة، وشباب رفح مع القادسية على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وفي الأولى, يلعب التفاح مع خدمات البريج على ملعب التفاح شرق غزة، وجمعية الصلاح مع خدمات النصيرات على ملعب محمد الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.