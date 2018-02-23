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خانيونس - الرسالة نت

فاز العطاء على جاره الأمل (3-0)، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل ثلاثية العطاء محمد أبو ريدة (45 و89 و93) على التوالي، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف أمام الأقصى، ويتجمد رصيد الأمل عند 15 نقطة في المركز السابع، بفارق المواجهات المباشرة خلف شباب معن.

وفي مباريات أخرى, تفوق بيت حانون الرياضي على المشتل (4-1),

مباريات السبت

وتتواصل منافسات فرع "غزة والشمال" السبت, بلقاء السلام مع خدمات جباليا على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع, ونماء مع اتحاد جباليا على ملعب نماء شمال القطاع.

وفي "الوسطى والجنوب", يلعب أهلي النصيرات مع الاستقلال على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى، والعودة مع جماعي رفح على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.