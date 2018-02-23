تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أفادت القناة 12 العبرية مساء الجمعة، أنه سيجري استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل في قضية الغواصات (ملف 3000) كما يحتمل استجوابه أيضا في قضية بيزك المعروفة بـ (ملف 4000)

وذكرت القناة العبرية أن ملف 3000 يتعلق حول قضية شراء غواصات وسفن حربية للجيش من شركة مسجلة في ألمانيا تبين لاحقًا حصول مقربين من نتنياهو على مبالغ ضخمة (عمولات) أثارت شبهات حول شراء هذه المعدات البحرية بضغط من نتنياهو بخلاف ما أوصت به المؤسسة العسكرية لعدم حاجة الجيش لها.