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غزة-الرسالة نت

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الجمعة، من أن خطوة نقل السفارة الأمريكية في "إسرائيل" من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة، "ستفجر المنطقة في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي، إن "خطوة نقل السفارة الأمريكية لن تمنح الاحتلال أي شرعية أو تغير في حقائق ووقائع القدس ومعالمها".

وأضاف القانوع: "القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتنافى مع كل المواثيق الدولية بشأن القدس"، واصفًا القرار بأنه "استفزاز لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى "إسرائيل" في مدينة القدس المحتلة في مايو المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام "إسرائيل" (احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948).